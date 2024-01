“Mancano geometri”. Open day al Tramello:”Offerte di lavoro subito dopo gli studi”

“Ho finito la scuola nel 2021 e appena ho terminato gli studi ho iniziato a ricevere offerte di lavoro in diversi ambiti, dall’ufficio al cantiere”. “Tornassi indietro rifarei la scelta fatta anni fa, questo mestiere offre tanto e ti permette di dare il tuo contributo nel migliorare il territorio in cui sei cresciuto”. Sono solo alcune delle testimonianze espresse da ex studenti del Tramello che oggi pomeriggio hanno incontrato i giovani di terza media durante l’open day organizzato dall’istituto. Insieme agli ex studenti anche gli alunni di terza, quarta e quinta superiore che hanno accompagnato i “colleghi” più piccoli nei laboratori e nelle aule messe a disposizione dalla scuola.

Durante il pomeriggio di confronto si sono evidenziate le prospettive di un settore in continua evoluzione, favorito dalle innumerevoli opportunità offerte dal Pnrr e dall’innovazione tecnologica che però sembra non destare interesse nelle nuove generazioni. A Piacenza si conferma infatti l’annosa problematica riguardante la carenza di tecnici, in particolari geometri a disposizione di enti e aziende. Si stima che ne manchino un centinaio. E la scuola non riesce a rispondere alle esigenze del mercato del lavoro. “I ragazzi che escono oggi dalle scuole arrivano già pronti al mercato del lavoro – spiega Matteo Raffi, presidente di Scuole edile e Ance Piacenza -. Ogni giorno ci arrivano telefonate di imprenditori che cercano figure tecniche. Si tratta di un ambito che offre tantissime opportunità; è importante saperle cogliere”. “Non diplomiamo abbastanza geometri per andare incontro alle esigenze del territorio – conclude la dirigente scolastica del Tramello Sabrina Mantini -. È un vero mistero che non ci siano tante iscrizioni anche perchè la scuola di geometri permette di andare all’università, la libera professione e l’ingresso immediato nel mondo del lavoro”.