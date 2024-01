Nel Piacentino servono almeno 100 geometri. Sabato incontro al Tramello

Continua la carenza di tecnici e in particolare di geometri nel Piacentino. Si stima che ne servano almeno cento, secondo una valutazione della Scuola Edile. Sabato (14.30) all’istituto Tramello di via Negri si terrà un incontro di orientamento con i ragazzi di terza media e le famiglie per spiegare – anche attraverso testimonianze di ex allievi – le opportunità di una professione che offre un lavoro in tempi brevissimi, vista la forte richiesta, ma consente anche di proseguire nei percorsi universitari con profitto.