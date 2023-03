Le chiese di Piacenza sulle matite: il progetto benefico del Cassinari-Tramello

Matite con stampate le chiese di San Sisto, Santa Maria di Campagna, San Francesco e Duomo, sono state realizzate dagli studenti del Tramello-Cassinari, per sostenere il progetto “Una matita per Enrica” che prevede iniziative rivolte ai bambini e ai ragazzi con disabilità e con disturbi specifici nell’apprendimento.

E’ stato presentato alla scuola Tramello – Cassinari il progetto “Le chiese di Piacenza” che ha visto impegnati gli studenti delle classi 4 A e 4 B del Tramello, nella realizzazione grafica delle chiese di San Sisto e Santa Maria di Campagna, disegnate dall’architetto piacentino rinascimentale Alessio Tramello.

Il progetto nasce da una raccolta di fondi da devolvere all’associazione ”Mondo aperto” per sostenere gli adolescenti che hanno delle difficoltà nell’apprendimento, ragazzi che come ci ha spiegato la professoressa Cinzia Pindi: “Questo progetto uscirà dalla scuola per essere presentato al pubblico domenica 26 marzo alle 14.30, alla sede di Mondo Aperto in via Tibini 1/A. Per l’occasione saranno esposte le collezioni di matite di Enrica Barbieri (fondatrice dell’associazione “Una matita per Enrica”) con il laboratorio “coloriamo con le matite”, esposizione e vendita delle stesse matite.