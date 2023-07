Trasloco Tramello, Morganti: “Colpo di teatro, fare i conti con il consiglio provinciale”

Ieri l’annuncio che nell’ex caserma di viale Dante nascerà il campus del Tramello. Un’opera da 10 milioni. Ma per Massimiliano Morganti di Fratelli d’Italia il progetto non è mai stato presentato al consiglio provinciale.

“Apprendo da fonti stampa, in barba al clima da, tutti insieme appassionatamente, che il centrodestra, forte di 7 consiglieri provinciali su 10, ha tenuto per non paralizzare l’ente provincia, di una variazione di bilancio draconiana in arrivo per finanziare interventi che attengono al trasferimento della attuale sede dell’Istituto Tramello di Piacenza alla ex Caserma dei Vigili del Fuoco di viale Dante” – lo scrive in una nota il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia, che prosegue evidenziando “come sia assolutamente rispettabile immaginare di valorizzare gli istituti del capoluogo ma, prima di farlo, sarebbe valsa la pena di stilare una gerarchia di priorità. Risulta infatti incomprensibile a chi scrive come la Provincia chieda, a fronte dell’aumento delle domande di iscrizione nei poli scolastici di istruzione superiore degli altri comuni al di fuori del capoluogo, di mettere a disposizione immobili di proprietà degli enti locali (è il caso di Fiorenzuola), mentre si investano milioni di euro per il trasferimento di strutture che allo stato attuale risultano comunque nella loro piena funzionalità”.

“Auguro quindi –continua Morganti – alla presidente della Provincia, e a chi per lei, che questo colpo di teatro possa trovare un vasto consenso tra i banchi del consiglio provinciale. Ritenere tuttavia, senza avere mai illustrato uno straccio di progetto o un quadro economico anche solo indicativo, di avere una frotta di mani alzate, rappresenta un errore di valutazione che esula dalla malafede e sfocia nel dilettantesco”.