Nell’ex caserma di viale Dante il campus del Tramello. Opera da 10 milioni

“Due progetti importanti per il futuro della nostra città e dei nostri ragazzi”. La soddisfazione del presidente della Provincia di Piacenza Monica Patelli nel commentare gli interventi di riqualificazione urbana riguardanti l’ex caserma dei vigili del fuoco di viale Dante e l’ex Laboratorio Pontieri.

“Realizzeremo una nuova palestra a disposizione di Romagnosi, Gioia e delle associazioni sportive del territorio all’interno dell’area ex Pontieri – spiega Patelli -. Il secondo intervento da oltre 10 milioni di euro verrà realizzato all’interno dell’ex caserma dei vigili del fuoco con l’obiettivo di far nascere un vero e proprio campus per l’istituto tecnico Tramello”. I progetti di fattibilità sono stati approvati attraverso una delibera del consiglio provinciale.

E’ ancora presto per parlare di cronoprogramma e avvio di lavori, ma già entro luglio ci sarà un ulteriore passo in avanti. “Andremo in assestamento di bilancio a fine mese – afferma la presidente -, un passaggio fondamentale per potersi fare carico di questi due importanti interventi per i quali prosegue da tempo un fitto rapporto di collaborazione con i dirigenti scolastici e il Comune di Piacenza”. In seguito partirà la progettazione definitiva dei due interventi. Secondo le previsioni iniziali per la realizzazione della palestra verranno impiegati più di tre milioni e 200mila euro; più onerosa la creazione del nuovo campus del Tramello per la quale verranno stanziati oltre 10 milioni.

Nell’ex caserma dei vigili del fuoco – dove è già presente una palestra a disposizione degli studenti – saranno create trenta tra aule e laboratori e una sala polivalente. “Occasione per valorizzare un istituto prezioso per l’intero territorio e offrire ancora più opportunità ai nostri studenti”.