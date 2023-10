Vajont, tutto il Tramello ricorda la tragedia. Dettagli tecnici e sicurezza cantieri

L’Istituto Tramello ha commemorato la tragedia della diga del Vajont, avvenuta 60 anni fa. L’intera scolaresca, dalla prima alla quinta, ha impegnato l’aula magna dell’ISII Marconi per tutta la mattina di lunedì 9 ottobre. In programma la visione del film “Vajont” di Renzo Martinelli. La proiezione è stata preceduta da una presentazione a cura degli studenti della quarta C, che ha procurato le informazioni di contesto e illustrato dettagli tecnici importanti per la comprensione di quanto accaduto. A seguire, gli studenti hanno dato vita ad un dibattito, animato dai docenti. Gli studenti hanno avuto la possibilità di conoscere un segmento della storia d’Italia considerato ancora oggi una ferita aperta e che deve in qualche modo far parte dell’esperienza educativa come memoria condivisa.

“Inoltre – hanno tenuto a precisare i professori Gabriella Alberti, Benedetta Del Re e Salvatore Roccaforte, organizzatori dell’evento – uno degli obiettivi legati a questo evento è rappresentato dalle caratteristiche stesse della scuola per geometri, che un domani si troveranno ad affrontare tematiche molto vicine a quelle rappresentate nel film. Durante il dibattito, infatti, è emersa la necessità di ragionare sulla sicurezza nei cantieri (durante la costruzione della diga morirono 15 persone per incidenti)”.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’