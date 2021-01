L’elisir delle blogger: moto e buona musica, cinema e cucina salutare

Una piacevole ora tra cose di musica, cinema, fitness e cucina per una puntata al femminile. L’ultimo episodio di “Nel mirino”, salotto d’attualità condotto ogni venerdì alle 21 su Telelibertà dalla direttrice Nicoletta Bracchi, è stato un confronto tra quattro blogger piacentine che i lettori di Liberta.it ben conoscono. Le giornaliste Eleonora Bagarotti e Barbara Belzini, la fitness trainer Paola Miretta e la chef e docente Debora Saccardi: apprezzate firme del nostro sito con i blog “Sette note di Bag”, “Scarpette rosse”, “La boutique del fitness” e “Pronto in tavola”.

Il blog “è uno spazio interessante – ha detto Bagarotti – mi permette di spaziare dal rock alla classica, uscire dai confini locali e mixare il tono informale tipico degli spazi web personali all’ufficialità di una testata importante come la nostra”. Miretta è più “interessata ai temi dell’alimentazione ma la musica è un grande sostegno nello sport e nell’attività fisica”. Consigli pratici per questo inverno domestico? «Specie per gli smartworker, fate pause ogni 45 minuti, respirate sul diaframma. Sdraiatevi qualche secondo o fate una piccola passeggiata. Basta poco per la schiena, ossigenare il corpo e diminuire le tensioni”.

Tra gli incroci tematici sviluppati, il rapporto tra cinema e cucina: “guardate “La cuoca del presidente”, “Chef – La ricetta perfetta” o il meno conosciuto “Ramen girl” – ha suggerito Belzini – si parla di seconde rinascite, opportunità, cucina del ricordo”. Tema caro alla chef e docente Saccardi: “alla radice restano sempre la tradizione e le regole semplici, le paste fatte in casa e la torta al cioccolato”. Ma i piatti preferiti delle sue colleghe li scopriremo in un suo prossimo post.

