Un ballerino piacentino questa sera sul palco di Sanremo con Malika Ayane

Dalle strade di Piacenza, dove ha iniziato giovanissimo a praticare il ballo hip hop e la “street dance” al palco dell’Ariston di Sanremo, dove questa sera (4 marzo) si esibirà con Malika Ayane sulle note della canzone “Insieme a te non ci sto più”.

Stiamo parlando del piacentino Claudio Caprioli, 27 anni, ballerino e coreografo che dopo diverse collaborazioni con vari artisti (Annalisa, Tedua, Adriano Celentano) debutterà sul palcoscenico più prestigioso della televisione italiana.

Caprioli ha iniziato il suo percorso nel 2009, approcciandosi al mondo hip hop e al Breakin’. Successivamente inizia a studiare con i maestri Kris e Swan dove perfeziona quelli che sono gli stili “Popping” & “Locking”. Dopo un lungo periodo di lezioni in Italia completa la sua formazione a Londra, entrando a far parte della scena Hip Hop Londinese. Successivamente, a Los Angeles, ha la possibilità di studiare con alcuni dei Pionieri dello stile “Popping”. Inizia la sua carriera nel 2016 lavorando come ballerino per vari artisti. Nel 2018 fa parte del corpo di ballo del programma Disney- “Penny on Mars”. Collabora come ballerino e modello per Toot e Simone Guidarelli.

Prosegue lavorando per diversi format televisivi ed eventi, collaborando con grandi brand e spot pubblicitari. Affianca la sua carriera all’insegnamento.