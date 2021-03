Il tris di zucca è “Pronto in tavola”stasera con Debora Saccardi su Telelibertà

“Un ortaggio interessante per la sua versatilità”. Dice bene Debora Saccardi, la chef, docente e blogger di Liberta.it parlando della zucca, assoluta protagonista della seconda puntata della nuova edizione di “Pronto in tavola”, il format culinario in onda ogni venerdì alle ore 20.30 per 14 puntate di mezz’ora ciascuna, perlopiù monografiche, volte alla composizione di un menù completo ogni volta.

Dopo la puntata inaugurale della seconda edizione del programma andata in onda venerdì scorso e tutta dedicata ai dolci (stracci alla curcuma, ciambelline fritte e frittelle di mele), stasera 26 marzo si approfondirà utilizzo, storia e segreti di un ortaggio simbolo dell’autunno, che ci abbraccia e ci tiene compagnia con il suo sapore, colore e i tanti possibili impieghi almeno per tutto l’inverno e oltre.

Saccardi illustrerà e svelerà applicazioni salate e dolci della zucca con il suo stile “dritto al sodo” e alla portata di tutti attraverso un tris di ricette. Dall’antipasto, con i bignè alla zucca, al primo, con gli gnocchi alla zucca con salsa al gorgonzola, al dolce, una crema dolce di zucca con tortino al cioccolato. Scaldate i fornelli!