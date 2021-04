“Menù delle ricorrenze”: stasera Debora Saccardi a “Pronto in tavola”

Dopo il tris di preparazioni a base di pesce della scorsa settimana, punta tutto sulla appetitosa peculiarità degli accostamenti il secondo “Menù delle ricorrenze” che la chef piacentina Debora Saccardi proporrà questa sera, 16 aprile, come ogni venerdì alle ore 20.30 su Telelibertà all’interno del suo programma culinario “Pronto in tavola”, omonimo dell’apprezzato blog che cura sul nostro sito.

“Si parlerà dunque di ravioli ai funghi e di coppa arrosto – anticipa la “nostra” chef – ma anche di come preparare un ottimo brodo di barbabietola, e si chiuderà con un dolce di semplice preparazione ma dall’effetto assicurato, che non vogliamo però anticipare”.

Il consiglio, durante la piacevole mezz’ora di cucina realizzata come sempre da Saccardi con il team tecnico di Telelibertà formato da Alessandra Colpo, Giuseppe Piva e Davide Franchini, è il solito: tenere accanto carta e penna, per approfittare dei consigli approfonditi e ben motivati ma alla portata di tutti che Saccardi elargisce mentre mostra “in soggettiva” come usare efficacemente le mani.