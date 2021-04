Tesseramento partiti, il quadro piacentino: boom per Fratelli d’Italia, Lega ancora in testa

Prima si conferma la Lega. Alle sue spalle il Pd, che tiene. Ma la vera sorpresa è Fratelli d’Italia che in un anno ha visto triplicare i suoi iscritti. Ecco lo spaccato dei tesseramenti nei partiti politici. Il dato più eclatante è il boom di adesioni a Fratelli d’Italia, in un anno passato da 175 iscritti del 2019 ai 551 del 2020. FdI cresce. Ma ad oggi resta ancora lontano dalla Lega che con i suoi 800 “tesserati sostenitori” nel 2020 (di cui 200 soci ordinari militanti, cioè coloro che hanno diritto di voto in assemblea) si conferma prima forza della nostra provincia. Il Pd conta 611 tesserati. Forza Italia 129. E il Movimento 5 stelle? Mistero. Rousseau tiene riservatissimi i dati.

