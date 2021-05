Nordmeccanica, nuovo impianto e assunzioni. Cerciello: “Fatturato in crescita”

Nordmeccanica annuncia la costruzione di un nuovo stabilimento a cento metri di distanza da quello storico in strada dell’Orsina. Duemila e cinquecento metri quadrati e la previsione di assunzioni tra i 25 e i 40 addetti, spiega il presidente Antonio Cerciello.

“Le opere partiranno a luglio, tra febbraio e marzo 2022 la fine lavori. Il nostro obiettivo è aumentare il fatturato. Altri concorrenti nostri nel mondo sono in crisi – spiega – invece noi quest’anno rispetto al 2019-2020 faremo l’8-10 per cento in più di fatturato”. La leva? “La nostra fortuna è la tecnologia, insieme alla promozione internazionale, non potendo viaggiare puntiamo sulle trasmissioni satellitari”. Il 25 maggio un nuovo evento di collegamento satellitare con 700 clienti in tutto il mondo presenterà il meglio della tecnologia Nordmeccanica per realizzare imballaggi destinati a cibo e industria farmaceutica. L’unico nodo da risolvere riguarda il personale: “Non troviamo gente, personale meccanico specializzato”.