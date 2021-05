Concorso “Bettinardi”: sabato al Milestone la finale dei gruppi con diretta Facebook

La diciottesima edizione del Concorso nazionale per nuovi talenti del jazz italiano “Chicco Bettinardi” promosso come ogni anno dal Piacenza Jazz Club in stretta unione con il Piacenza Jazz Fest, prosegue e si conclude domani, sabato 15 maggio, alle 17.00 al Milestone con la finale riservata alla sezione “B”, quella in cui gareggiano i gruppi – che quest’anno saranno quattro – precedentemente selezionati sulla base delle candidature arrivate numerose da tutto lo Stivale.

Ecco i concorrenti. Da Catanzaro, aprirà l’Andrea Mellace Quartet con il leader al vibrafono, Matteo Diego Scarcella al flauto, Francesco Tino al basso, Alessandro Marzano alla batteria. Poi, dal Modenese, spazio ai Nidaba con Dorotea Spanò alla voce, Davide Raisi alla chitarra, Nicola Govoni al contrabbasso, Riccardo Cocetti alla batteria. Terzi ad esibirsi, da Milano: Federico Calcagno (clarinetti; già premiato come 2° posto nella sezione solisti 2020) & The Dolphians, ovvero Gianluca Zanello e Luca Ceribelli ai sax, Andrea Mellace al vibrafono, Stefano Zambon al contrabbasso, Stefano Grasso alla batteria. Infine, il veneziano Sara Simionato 4et, con la di lei voce scortata da Francesco Pollon (pianoforte e synth), Luca Zennaro (chitarra) e Cristian Tiozzo Caenazzo Anzolin (batteria).

Ciascuna band eseguirà tre brani; tutte e quattro hanno scelto di proporre due brani di propria composizione e uno standard, obbligatorio per regolamento. Al gruppo vincitore andranno 1.600 euro e l’ingaggio al Piacenza Jazz Fest 2022; al secondo, 800 euro. A decretare il verdetto sarà la giuria presieduta dal saxofonista, compositore e docente Tino Tracanna, con il maestro Giuseppe Parmigiani, Gianni Azzali, Oliviero Marchesi, Aldo Gianolio, Paolo Menzani e Pietro Corvi.

Purtroppo le selezioni avverranno a porte chiuse e il pubblico non potrà accedere alla sala, ma avrà comunque la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming sulla pagina Facebook del Piacenza Jazz Fest.