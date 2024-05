International Jazz Day, tre giorni di musica dalle sale di concerto alle piazze

Il jazz è uscito dalle sale di concerto per arrivare nelle piazze, in occasione dell’International Jazz Day organizzato dal Conservatorio Nicolini in collaborazione con il Piacenza Jazz Club. Quattro gruppi jazz di studenti si esibiscono in altrettante piazze nel cuore del centro storico di Piacenza con repertori che interpretano stili diversi.

Da Piazzetta San Francesco con “Vocalese Unlimited” a Largo Battisti con “Manteca Revisited”. Da Piazza Duomo con “Hammondology”a “Djangology” al Dubliners Irish Pub, dove si tengono anche la Jam Session e il Jazz Party conclusivo.