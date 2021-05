Municipale, Palazzo Farnese, giornate Fai: riparte la cultura piacentina

Riparte la cultura piacentina, e fo la con tre importante appuntamenti.

TEATRO MUNICIPALE – Alle 18 le porte del teatro Municipale riapriranno al pubblico con la “Messa da Requiem” di Giuseppe Verdi diretta da Placido Domingo, un’opera dedicata alle vittime della pandemia. Il maestro ritorna a Piacenza dopo quasi 50 anni per dirigere la Filarmonica Arturo Toscanini e il coro del Municipale preparato da Corrado Casati. L’evento sarà anche trasmesso in streaming gratuitamente in tutto il mondo.

PALAZZO FARNESE – Inaugurazione della nuova Sezione Romana dei Musei Civici – riservata alle autorità. Accanto al sindaco Patrizia Barbieri, nell’occasione, interverranno il senatore Enrico Aimi – in rappresentanza del presidente del Senato Elisabetta Casellati, a seguito della concessione del patrocinio al Museo – unitamente al presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, al Soprintendente all’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza Corrado Azzollini e alla direttrice dei Musei Civici di Palazzo Farnese Antonella Gigli. Domani, lunedì 17 maggio, apertura straordinaria al pubblico.

GIORNATE DEL FAI – Tornano le “Giornate Fai di Primavera”. Un’opportunità per godere delle bellezze piacentine, attraverso itinerari culturali condotti in sicurezza in collaborazione con Croce Rossa Italiana. Tema di questa edizione: chiostri e cupole. I visitatori potranno ammirare l’ex monastero di Sant’Agostino, il chiostro e museo capitolare di Sant’Antonino e la chiesa di San Sisto. Sono previste visite anche in provincia di Piacenza, in particolare a Bobbio e Caorso.