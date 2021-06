Infrangibile, alla biblioteca di strada torna il mercatino dei libri usati del Colombini

Si rinnova anche quest’anno, alla biblioteca di strada dell’Infrangibile, l’appuntamento con il mercatino dei libri di testo usati organizzato dal comitato genitori del liceo Colombini, che sabato 3 luglio, dalle 10.00 alle 12.00, allestirà il consueto stand per l’acquisto e la vendita dei volumi (al prezzo massimo del 50%

rispetto al valore originario). I libri dovranno essere in buono stato di conservazione e, laddove previsto, completi di allegati o supporti multimediali, mentre si raccomanda di fare sempre riferimento all’elenco dei testi pubblicato sul sito ufficiale dell’istituto scolastico. Sarà allestito, nell’occasione, anche lo spazio “Do ut des”, per distribuire libri e dizionari raccolti ritirando, inoltre, i testi in donazione.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà