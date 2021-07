I 50 anni del Consorzio salumi Dop: “Sempre più forti nei mercati globali”

Una storia lunga 50 anni ma che affonda le proprie radici nei secoli passati, nelle tradizioni, nei colori e nei sapori di un popolo, quello piacentino, che attraverso i suoi prodotti ha saputo farsi conoscere, apprezzare e amare nel mondo.

Dall’America alla Cina, dall’Australia al Giappone: salame, pancetta e coppa (da 25 anni riconosciuti come prodotti Dop) emblema di una cultura alimentare, simboli che non tramonteranno mai.

Oggi, venerdì 2 luglio, il Consorzio salumi tipici piacentini ha festeggiato a Palazzo Gotico il 50° anniversario della sua costituzione, occasione per tracciare un bilancio delle sfide affrontate e vinte in questi anni, opportunità per mettere nel mirino quelle future.

“Le sfide che ci attendono sono tante – ha spiegato il direttore del Consorzio Salumi Dop Roberto Belli -, dato che siamo quasi nella stessa situazione di quando, 50 anni fa, iniziammo ad operare. Allora, i nostri produttori si erano riuniti per affrontare un nuovo mercato che si stava ponendo all’attenzione con l’avvento dei supermercati e la chiusura delle botteghe. Oggi la velocità con cui cambiano le modalità di vendita e di acquisto, così come le necessità del consumatore, sono davvero velocissime. il Consorzio e i suoi produttori devono essere all’altezza della situazione per competere in un mercato sempre più globale, dove vince chi fa la qualità migliore e su questo noi non abbiamo problemi: da almeno 50 anni, infatti, puntiamo a raggiungere una qualità altissima”.