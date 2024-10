Eccellenze piacentine: i tre salumi Dop protagonisti a “ColtiviAmo Piacenza”

Continua il viaggio alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche del territorio con ColtiviAmo Piacenza, la trasmissione ideata e condotta da Marzia Foletti. La quarta puntata, in onda questa sera alle ore 20.30 su Telelibertà, si preannuncia particolarmente gustosa, portando i riflettori su un tema caro a molti: il ricco e variegato universo dei salumi piacentini, autentico vanto della tradizione culinaria locale. Al centro della puntata ci saranno tre stelle della gastronomia piacentina: la coppa, la pancetta e il salame, ognuno dei quali rappresenta un pezzo di storia e cultura del territorio, simboli di una tradizione contadina che ha saputo trasformare la sapienza artigianale in una produzione riconosciuta a livello internazionale.

Non a caso, tutti e tre questi prodotti vantano il riconoscimento DOP (Denominazione di Origine Protetta). Marzia Foletti guiderà il pubblico alla scoperta dei segreti che rendono questi salumi così speciali. Verrà illustrato il processo di lavorazione, frutto di antiche tecniche tramandate di generazione in generazione, ma anche di innovazioni che hanno permesso di mantenere alta la qualità nel tempo. Si parlerà delle fasi fondamentali della produzione, dalla selezione delle migliori carni alla sapiente stagionatura, che dona a questi prodotti il loro sapore unico e inconfondibile.

gli interventi a coltiviamo piacenza

Tre le testimonianze salienti, a partire dal Direttore del Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini Prof. Roberto Belli, che illustrerà l’impegno del Consorzio per la salvaguardia della qualità e la diffusione della conoscenza dei salumi piacentini DOP non solo sul territorio nazionale, ma anche all’estero.

A seguire, il contributo di Alessandra Scansani – Tecnologo alimentare – che descriverà i delicati sapori e profumi quando si assaporano i tre salumi DOP piacentini, dove si coglie una sapiente tradizione: la Pancetta piacentina affettata sottilissima risulta molto delicata al palato, la Coppa piacentina è la regina dei salumi piacentini dolce e profumata, il Salame piacentino a grana grossa ha sapori decisi inconfondibili.

In chiusura, l’architetto Manrico Bissi ci porterà alla scoperta delle tracce lasciate dai salumi nella storia di Piacenza, questa antica lavorazione di carni di suino ha fatto sì che oggi Piacenza sia l’unica provincia in tutta la comunità Europea ad aver ottenuto ben tre salumi DOP.