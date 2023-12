Salumi piacentini alla Camera dei deputati. Consorzio presenta progetto pilota

Il Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini si presenta alla Camera dei deputati. La coppa piacentina, il salame piacentino e la pancetta piacentina, che fanno di Piacenza l’unica provincia dell’Unione europea ad avere tre salumi a Denominazione di Origine Protetta, sono state proposte al pubblico invitato dalla Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati. “Una grande vetrina dell’eccellenza italiana. E in questa vetrina Piacenza vanta un primato europeo grazie alla sua grande tradizione nel settore della salumeria” – ha detto il Direttore del Consorzio Roberto Belli, presente con la segretaria Lorella Ferrari.

“È un onore esserci e rappresentare un pezzo importante dell’eccellenza emiliano-romagnola”. È stato anche ribadito come il Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini attraverso il proprio Distretto del Cibo stia sviluppando un progetto di filiera, approvato dal MASAF, attraverso il quale verranno realizzati allevamenti con tecnologie innovative, nel rispetto della tutela ambientale, del benessere degli animali e della loro biosicurezza, insieme all’ammodernamento tecnologico e ampliamento dei salumifici aderenti al progetto. Una iniziativa pilota per l’Italia che fa di Piacenza un territorio ancora una volta protagonista nel settore. Il consigliere provinciale Giampaolo Maloberti ha sottolineato come “il settore dell’alta salumeria piacentina sia ricco di potenzialità e “crei notevole indotto economico. Iniziative come questa sono segno di profonda attenzione per la qualità delle produzioni territoriali, che non deve mai mancare viste le sfide e le problematiche che avanzano”. A sottolineare l’importanza dell’evento la presenza del Ministro dell’Agricoltura Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida.