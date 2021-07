Con “Piacenza nel cuore” torna la canzone dialettale. Stasera in piazza Cavalli

Tradizionale appuntamento questa sera dalle 20.45 in piazza Cavalli (salone di Palazzo Gotico in caso di pioggia), in occasione delle Manifestazioni Antoniniane per il santo patrono di Piacenza, con “Piacenza nel cuore”, con la rassegna della canzone dialettale piacentina organizzata da Marilena Massarini.

Una occasione per ricordare e cantare le canzoni dialettali più amate e ascoltare le novità proposte dai nostri cantautori Maurizio Pitacco, Mario Schiavi, Silvano D’Angiò e Mauro Sbuttoni. Il pubblico potrà ascoltare anche alcune delle più belle voci liriche della città: l’inossidabile tenore Gianni Zucca in duetto con Rebecca Brusamonti, giovanissima promessa piacentina del bel canto. Il futuro della canzone dialettale sarà invece rappresentato dai “Rundan ‘d Piaseinsa”: Elena e Lucia Carmagnola con Maristella Zarantonello e l’orchestra di Marino Castelli e Daniela, con la partecipazione speciale del professore d’orchestra e fisarmonicista Alberto Kalle, coadiuvato dai maestri Bruno Orlandi e Mauro Migliori con Gigi migliori alla batteria e Fabio Sangiovanni alla chitarra.