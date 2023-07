Tradizione, riti, solidarietà: è il patrono Sant’Antonino. Gli appuntamenti

Tradizione, riti e sacralità del santo protettore si fondono ancora una volta oggi, 4 luglio, per la festa di Sant’Antonino, patrono di Piacenza.

CELEBRAZIONI DEL SANTO

Basilica di Sant’Antonino

ore 7.00 – lodi mattutine e benedizione lavanda

ore 8.00 – 9.00 – S. Messa

ore 10.00 – Concerto della Banda Ponchielli da Piazzale Genova a Piazza Sant’Antonino

ore 10.45 – Accoglienza Autorità

ore 11.00 – Presiede Mons. Adriano Cevolotto, vescovo di Piacenza-Bobbio. Offerta del cero in onore del patrono e consegna dell’onorificenza “Antonino d’Oro 2023” alla comunità delle Carmelitane scalze del monastero di Piacenza. (Leggi la motivazione).

La messa verrà trasmessa sul canale YouTube della Diocesi. Ci si potrà collegare per seguirla dal sito della diocesi www.diocesipiacenzabobbio.org e da piacenzadiocesiTV.

ore 18.00 – Celebrazione eucaristica in memoria di don Giuseppe Beotti e dei sacerdoti martiri della Fede e della Resistenza

La locandina della manifestazione

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Dalle 7.00 alle 24.00 – centro città

FIERA DI SANT’ANTONINO – Tradizionale fiera con bancarelle

Ore 16.00, 17.00 e 21.00 – Chiostro della Basilica di Sant’Antonino, Piazza Sant’Antonino

“ECHI DI GUERRA” DAI DOCUMENTI E CODICI DELL’ARCHIVIO CAPITOLARE – Mostra a cura di Giacomo Nicelli, Anna Riva e Patrizia Vezzosi

Ore 21.00 – Piazza Cavalli

PIACENZA NEL CUORE – Rassegna della canzone dialettale piacentina con Marilena Massarini

Dalle 10.00 alle 22.00 – Oratorio Santa Maria in Cortina, via G. Verdi

VISITA GUIDATA – Visita guidata a cura dell’Ufficio Diocesano Beni Culturali e Cooltour in collaborazione con il Touring Club Italiano.

Il dettaglio del programma su ScopriPiacenza.it

MUSEI DI PALAZZO FARNESE

In occasione dell’edizione 2023 delle Manifestazioni Antoniniane, l’ingresso ai Musei di Palazzo Farnese sarà gratuito per i residenti del comune di Piacenza, da venerdì 30 giugno a martedì 4 luglio. Bisognerà presentare in biglietteria il proprio documento d’identità in corso di validità. Inoltre I Musei civici di Palazzo Farnese saranno aperti martedì 4 luglio con orario continuato dalle 10:00 alle 18:00.

SOLIDARIETA’: LAVANDA

Questo è il quindicesimo anno in cui la parrocchia di Sant’Antonino promuove il “Profumo della solidarietà”, ovvero l’iniziativa di raccolta fondi che si avvale dei mazzi e dei semi della lavanda messa a disposizione gratuitamente dalla famiglia Fantigrossi-Minoia in Valtrebbia. Oggi, in contemporanea con le Lodi, saranno benedetti in Sant’Antonino dal parroco don Giuseppe Basini.

SOLIDARIETA’: ADOZIONI A DISTANZA DI BAMBINI AFRICANI

Nella basilica sono partire tutte le iniziative di sostegno alle adozioni dei bimbi burundesi, da quella più tradizionale – la maglietta rossa con la scritta Mercì, “grazie” in francese – a quella più curiosa degli allevamenti di conigli. Sono circa 600 le famiglie piacentine che sostengono attraverso l’adozione a distanza 1.060 orfani della missione. Ce ne sono altri 500 in lista di attesa.

SOLIDARIETA’ : RACCOLTA TAPPI

Quest’anno la Fiera di Sant’Antonino sarà il luogo principale della Giornata del tappo, con l’iniziativa promossa dalla Misericordia di Piacenza in collaborazione con Bulla Sport e Braghieri Plastic. Per tutta la giornata saranno presenti punti di raccolta di tappi di plastica sia sulla fiera di Sant’Antonino sia nei due punti vendita di Bulla Sport, dove i piacentini potranno consegnare i tappi di plastica usati. Il materiale raccolto verrà poi dato alla Braghieri Plastic che lo trasformerà in prodotto di riciclo e a sua volta sosterrà con un contributo la Misericordia per le attività di solidarietà.