Il 4 luglio torna “Piacenza nel Cuore”, rassegna della canzone dialettale

La sera di Sant’Antonino, il 4 luglio, Marilena Massarini porterà in Piazza Cavalli anche

quest’anno “Piacenza nel Cuore”, la tradizionale rassegna della canzone dialettale nel

corso della quale si esibiranno i più amati personaggi piacentini. Saranno loro ad interpretare brani frutto di un’accurata ricerca nel campo della tradizione piacentina, per valorizzare il passato e mantenere vivo il dialetto.

In Piazza Cavalli il programma sarà speciale per l’evento che chiude i festeggiamenti di

Sant’Antonino con inizio alle 20.45. In caso di pioggia la serata si terrà nel salone di

Palazzo Gotico.

Fin dai suoi esordi la manifestazione è realizzata grazie alla collaborazione del Comune di Piacenza con il sostegno della Banca di Piacenza, della Cantina Valtidone e della

Cooperativa San Martino.