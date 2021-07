Maria Grazia Petrali: “Creare una rete di collaborazioni artistiche, culturali, musicali”

Dopo 181 anni dalla sua fondazione, il conservatorio Nicolini di Piacenza ha un direttore donna. E’ Maria Grazia Petrali, pianista e docente, che racconta a Telelibertà la sua soddisfazione per questa nomina e il suo programma di governo per la scuola musicale piacentina.

“Sono onorata e molto felice di questa elezione – racconta a Telelibertà -. Da parte mia il fatto che il conservatorio abbia ora, oltre alla presidente, un direttore donna è una gioia perché in una città in cui abbiamo un sindaco donna, a breve avremo un direttore amministrativo donna, tante figure femminili in posti di responsabilità in ambito artistico, come anche la stessa direttrice del teatro municipale, è una gratificazione. Mi fa piacere far parte di questa schiera di donne amanti dell’arte, sostenitrici dell’arte e della cultura”.

Due gli obiettivi del suo programma: valorizzazione e potenziamento dei corsi, dalla base fino alle masterclass, e poi la collaborazione col altre realtà artistiche per la promozione della cultura musicale.

“Ho posto l’accento sulla valorizzazione dei corsi e sul potenziamento delle attività legate ai giovanissimi allievi, così come sull’ultima fase della filiera didattica come i master di primo e secondo livello. L’altro fronte è quello della collaborazione con altri enti, come ad esempio i teatri o le gallerie d’arte, e con altre realtà musicali, artistiche e culturali del territorio, per creare una rete di comunicazione artistica”.