Prima donna direttore per il conservatorio Nicolini: è la pianista Maria Grazia Petrali

Per la prima volta, dopo 181 anni dalla sua fondazione, il conservatorio Nicolini di Piacenza ha un direttore donna. Si tratta di Maria Grazia Petrali, pianista e docente, che succede a Walter Casali.

Maria Grazia Petrali è nata a Codogno nel 1963 ed è stata studentessa di pianoforte al “Nicolini”, diplomandosi successivamente al “Verdi” di Milano con Edda Ponti. In seguito, si è perfezionata all’Accademia musicale pescarese con Paolo Bordoni, ottenendo il massimo dei voti. Ha partecipato a varie masterclass, specializzandosi in Musica da camera e suonando in varie formazioni, in particolare in quella di Quartetto con pianoforte.

Premiata in concorsi nazionali ed internazionali, sia come solista che in formazioni cameristiche, Maria Grazia Petrali ha tenuto concerti nelle più importanti sale da concerto e teatri del mondo, proponendo un vasto repertorio anche come solista, accompagnata da prestigiose orchestre.