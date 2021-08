Rapporto Italia sostenibile, Piacenza tra le prime per capacità produttiva

Piacenza tiene il passo sul fronte della sostenibilità, svetta per capacità produttiva (settima in Italia) rendendo onore al tessuto economico, alla sua tenuta e all’attaccamento al lavoro, ma con alcune cadute che preoccupano, ad esempio sul fronte ambientale (65esima) e nella trasformazione digitale (71esima) alternate però a qualche altro picco d’eccellenza come la storica ricchezza delle famiglie (quinta).

Nell’insieme una promozione, ma anche punti di fragilità. E’ il quadro offerto dal Rapporto Italia Sostenibile 2021 di Cerved, fra le maggiori compagnie data-driven, ovvero con approccio basato sui dati, e fra le principali agenzie di rating in Europa.

ALTRI DETTAGLI NELL’ARTICOLO SUL QUOTIDIANO LIBERTA’