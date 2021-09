Debora Villa fa divertire il Farnese esplorando le differenze tra uomini e donne

Pienone di risate per Debora Villa ieri sera, in scena a palazzo Farnese con un adattamento teatrale di Gli “uomini vengono da Marte, le donne da Venere” di John Gray.

Giocando con esagerazioni e stereotipi, la comica ha fatto ironia sulle differenze che contraddistinguono i due sessi e li rendono cosi diversi. Importante messaggio finale: “Uomo e donna devono imparare ad accettarsi nelle proprie differenze, quello che non è più accettabile nel 2021 però è qualsiasi forma di violenza e femminicidio”.

