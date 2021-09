Il maestro Viccardi in Sant’Antonino nel segno di Bach. Restaurato l’organo

E’ una data significativa, quella di oggi. Esce il cd del maestro Enrico Viccardi, “Johann Sebastian Bach – Das Orgelbüchlein BWV 599 e 644″, registrato all’organo Giani (2007) della chiesa del Governatorato della Città del Vaticano, per l’etichetta DaVinci Classics. “E proprio oggi – ricorda don Giuseppe Basini, parroco di Sant’Antonino, dove venerdì alle ore 20.30 il maestro Viccardi inaugurerà l’organo restaurato in basilica – ricorrono i 750 anni delle elezioni di Papa Gregorio X, la cui scultura, realizzata da Giorgio Groppi, è stata recentemente collocata nel giardino a fianco della Basilica, per una maggiore valorizzazione. E in quest’ottica – prosegue don Basini – è stato anche restaurato il nostro organo, proprio durante i difficili mesi della pandemia nella primavera del 2020″.

