La musica della banda e la folla sul Facsal, Piacenza celebra Sant’Antonino

Il ritmo della banda che sfila tra le via di Piacenza, il profumo dei panini caldi con la porchetta che si scontra con quello delicato della lavanda e di saponi da bagno, vestiti floreali, utensili da cucina e i palloncini che svolazzano facendo sognare bambini accompagnati da genitori e nonni.

Piacenza come da tradizione celebra il suo patrono. Famiglie, coppie di fidanzati, gruppi di amici e anziani già dalle prime ore della mattina di oggi, giovedì 4 luglio, hanno affollato le vie del centro, il Corso e, soprattutto, il Pubblico passeggio: vero e proprio cuore della fiera di Sant’Antonino.

“Questa è la nostra festa, una tradizione che si rinnova riscendo a regalare emozioni e serenità” le parole della sindaca Katia Tarasconi che tiene a ringraziare volontari, addetti comunali e forze dell’ordine impegnate nell’organizzazione in sicurezza dell’intero evento.

Quest’anno è la prima Fiera di Sant’Antonino per il prefetto Paolo Ponta, che scortato dalla banda musicale e dalle autorità civili e militari ha apprezzato gli oltre 280 banchi prima di partecipare alla messa in basilica. “Una giornata bellissima che ancora una volta mette in mostra il desiderio di fare comunità dei piacentini” le sue parole.