Sant’Antonino, arrivati gli indennizzi agli ambulanti colpiti dalla bufera nel 2022

Il 4 luglio dello scorso anno un violento temporale, scoppiato nel pomeriggio durante lo svolgimento della fiera patronale di Sant’Antonino, causò danni pesantissimi alla maggior parte degli operatori ambulanti presenti sul Pubblico Passeggio.

Oggi, a distanza di oltre un anno, il presidente degli ambulanti piacentini aderenti a Fiva, Adriano Anselmi, ha fatto sapere che “in accordo con il presidente di Confcommercio Piacenza Raffaele Chiappa e Confcommercio nazionale abbiamo attivato la richiesta di indennizzi al ‘Fondo Orlando’, creato appositamente da Confcommercio Imprese per l’Italia proprio per intervenire in situazioni di questo genere”.

“Come era stato promesso – prosegue Anselmi – a tutti gli operatori associati a Fiva che ne abbiano fatto richiesta, è stato accordato un indennizzo significativo in due tranches di 500 Euro cadauno. È quindi con viva soddisfazione che constato come ancora una volta la Confcommercio e la Fiva si siano dimostrate un sindacato teso alla tutela degli interessi dei propri iscritti e particolarmente vicino a loro nei casi di necessità e bisogno”.

“Dopo il periodo di difficoltà affrontato in seguito a questa calamità naturale – conclude Anselmi – tutte le richieste sono state evase e gli operatori ambulanti hanno ricevuto l’indennizzo promesso”.