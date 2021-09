Agricoltura biologica, Piacenza tra le prime in regione: “Settore in crescita”

11

Cresce l’agricoltura biologica nel Piacentino. L’associazione di categoria Coldiretti comunica che “nel nostro territorio si registra un incremento che dal 2015 al 2020 si è raddoppiato superando i 16mila ettari di superficie dedicata”. Il dato emerge dal rapporto sull’agricoltura biologica della Regione aggiornato al 31 dicembre 2020. In Emilia-Romagna le aziende agricole biologiche sono aumentate del 6.3%, vale a dire quasi 450 attività in più rispetto al 2019.

“Per quanto riguarda la distribuzione geografica – prosegue Coldiretti – a contendersi il primato per la maggiore vocazione zootecnica biologica c’è proprio Piacenza insieme a Forlì-Cesena. Di queste ultime possiamo evidenziare, secondo i dati, una stabile crescita delle aziende biologiche con 432 allevamenti, in particolare di bovini da carne, che in Emilia Romagna rappresentano il 35% tra tutti gli allevamenti”.