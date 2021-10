“Il filo rosso”: oggi l’ultima puntata della web serie approda alla Ricci Oddi

Quello di Giulia è stato un viaggio certamente impegnativo, ma affascinante: ha scoperto luoghi ricchi di bellezza, storia e cultura, ha vissuto esperienze inaspettate, ha gustato prelibatezze dolci e salate che portano in alto la notorietà enogastronomica della provincia di Piacenza.

E ora il suo viaggio volge al termine: la nuova puntata, pubblicata oggi su Youtube, sul canale Telelibertà Piacenza, e sulla pagina dedicata alla webserie sul portale Scopripiacenza, segna il traguardo del suo lungo percorso in sella alla fidata bicicletta biancorossa.

L’ultimo indizio, nella puntata numero 8 della nostra webserie “Il Filo Rosso”, la stava indirizzando verso Sopravivo, al Guado di Sigerico, dove tanti pellegrini nei secoli hanno attraversato il Po per continuare il proprio percorso sulla via Francigena. L’ingegnosissimo Andrea avrà scelto questo suggestivo “luogo di passaggio” per farsi trovare dalla bella protagonista? Oppure avrà inventato un ultimo indovinello per rendere la sua caccia davvero memorabile? Potrete svelarlo solo guardando la puntata: seguite un’ultima volta il filo rosso, e scoprirete finalmente dove conduce!

GUARDA LA PUNTATA: