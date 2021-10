Il “Filo rosso” sul sentiero del Tidone: è online l’ottava puntata della web serie

01

Avete seguito il Filo Rosso fino ad oggi? Allora saprete che il viaggio di Giulia si sta espandendo in lungo e in largo per la provincia di Piacenza, toccando alcuni dei suoi luoghi più belli e gustandone le prelibatezze. Ma la sua lunga ricerca non è ancora conclusa, anzi: Andrea sta ancora lasciando indizi per lei nei luoghi del suo cuore, per farla innamorare.. solo di Piacenza?

Oggi l’ottava puntata della web serie, in onda da questa mattina su Youtube sul canale Telelibertà Piacenza e su Scopripiacenza.it, alla pagina dedicata alla web serie “Il filo rosso”, ci porta in Val Tidone: l’ultima lettera di Andrea aveva come destinazione la diga del Molato, poderosa costruzione che ha dato origine al lago di Trebecco. Il panorama che si gode dalla diga è impressionante, ed è sul sentiero del Tidone, che costeggia il lago, che Giulia, interpretata da Marzia Broggi Oppizio, troverà un’altra busta del suo Andrea, con un altro indovinello. Ci sarà spazio per la nostra biondissima protagonista per godersi non solo il panorama, ma anche altre “gemme” del nostro territorio. Curiosi? Tutte le risposte alle vostre domande si trovano nella nuova puntata de “Il Filo Rosso”!

GUARDA LA PUNTATA: