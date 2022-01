Cosa fare a Piacenza e provincia? Te lo dice il widget di ScopriPiacenza

Cosa fare a Piacenza e provincia? Te lo dice direttamente la home di liberta.it, grazie al widget di ScopriPiacenza. Il nostro sito internet si arricchisce di una vetrina dei principali appuntamenti turistici e culturali di città e provincia.

Grazia alla squadra di ScopriPiacenza, il team di professionisti che quotidianamente gestisce e arricchisce il portale per vivere e scoprire il territorio, sulla home page di Liberta.it compare un box – un widget, per usare la terminologia corretta – che visualizza gli ultimi tre eventi in ordine temporale. Una foto, un titolo, un luogo, una descrizione e soprattutto una data, per vedere a colpo d’occhio cosa offre il territorio. E ovviamente un link per entrare nella notizia e approfondire dettagli e informazioni. Cliccando invece su “Scopri tutti gli eventi” si accede direttamente alla pagina che raccoglie tutto ciò che succede a Piacenza. Qui, sulla parte sinistra, una form permette di affinare la ricerca impostando date, luogo, tipologia e categoria di eventi. Oltre alla ricerca per testo libero. Mostre, sagre, concerti, sport, enogastronomia, arte, danza. Ma anche eventi legati al business. Tutto quello che il territorio offre è in ScopriPiacenza, pronto per essere trovato, letto. E ovviamente visitato. Senza possibilità di errore, quindi.

Il portale ScopriPiacenza permette anche di segnalare eventi e appuntamenti, con testo, foto e allegati. Trovate il link nella pagina https://scopripiacenza.it/it/eventi che permette di inviare una email alla casella [email protected]