“L’Altra scena”: annullato lo spettacolo di questa sera al teatro Filodrammatici

Non potrà andare in scena questa sera, 15 ottobre, al Teatro Filodrammatici di Piacenza Il Mulino di Amleto con lo spettacolo “Ruy Blas #tuttieroi”, ultimo spettacolo dell’edizione 2021 del Festival di teatro contemporaneo “L’altra scena”, direzione artistica di Jacopo Maj, organizzato da Teatro Gioco Vita con Fondazione Teatri di Piacenza, il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren e la collaborazione dell’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita.

Per improvvisi motivi di natura personale di un componente della compagnia, la recita prevista questa sera alle ore 21 è stata annullata. Per i rimborsi è possibile rivolgersi alla biglietteria, preferibilmente su appuntamento da concordare telefonicamente contattando il numero 0523315578 dal martedì al sabato ore 10-13

L’intenzione di Teatro Gioco Vita è di recuperare lo spettacolo nella prossima edizione del Festival.

“L’altra scena” 2021 si chiuderà domani, sabato 16 ottobre, con l’evento che darà via alle iniziative programmate nella stagione 2021/2022 per i 50 anni di Teatro Gioco Vita. La decima edizione del Festival “L’altra scena” è l’occasione per dare il via agli eventi. Dalle ore 17 al Teatro Filodrammatici, il “Preludio” dei festeggiamenti. Ci sarà un’esposizione di manifesti dedicati a Teatro Gioco Vita da artisti e illustratori in occasione del cinquantenario e di manifesti storici delle produzioni e delle rassegne dal 1971. A intrattenere il pubblico una cornice musicale a cura di allievi del Conservatorio Nicolini e animazioni teatrali a cura di Nicola Cavallari e Andrea Cavarra. E per finire, aperitivo a sorpresa a cura dell’Associazione Amici di Roccapulzana.

La giornata di sabato 16 ottobre è stata definita “Preludio” in quanto le iniziative per i 50 anni proseguiranno con altre tappe, denominate “Atto 1°” e “Atto 2°”. In dicembre l’ “Atto 1°”, con la presentazione del libro per i 50 anni di Teatro Gioco Vita. A cura di Diego Maj, Matteo Maria Maj, Andrea Rauch e Simona Rossi, è una raccolta di immagini, dediche e testimonianze di cinquant’anni di Teatro di Gioco di Vita. Nel giugno 2022, l’ “Atto 2°”: la festa per i 50 anni di Teatro Gioco Vita. Una giornata/evento aperta a tutta la città, nei teatri e nelle strade adiacenti, tra spettacoli, performance, installazioni e street food.