Teatro Filodrammatici, il 10 novembre in scena “Nunc” della compagnia BRAT

Nuovo appuntamento, dal Premio Scenario arriva a Piacenza “NUNC” della compagnia BRAT, in scena al Teatro Filodrammatici venerdì 10 novembre.

Alle ore 21.00 nel cartellone Altri Percorsi della Stagione di Prosa del Municipale, direzione artistica di Diego Maj, organizzata da Teatro Gioco Vita con Fondazione Teatri di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren; in matinée alle ore 10 per la Rassegna di teatro scuola “Salt’in Banco”. Premio Scenario Infanzia 2022, “Nunc” esplora le conseguenze delle nostre azioni sulla natura, perché le azioni di oggi ricadono su ciò che sarà domani e le conseguenze possono essere irreparabili.

Creazione collettiva della compagnia, regia di Claudio Colombo, lo spettacolo è interpretato da Agata Garbuio, Claudia Manuelli, Irene Silvestri, Paolo Tosin. “Nunc” è una produzione del Teatro Metastasio di Prato in collaborazione produttiva con BRAT, con il sostegno di Scenario e L’arboreto – Teatro Dimora e La Corte Ospitale – Centro di Residenza Emilia-Romagna.

“Nunc” vuol dire “ora”. “È un nome e un manifesto per queste assurde creature incapaci di vivere al di là del proprio naso. Forse, in questi tempi, vivere il qui e ora non è sinonimo di felicità ma di egoismo, di mancanza di proiezione verso un futuro sostenibile. Forse vivere soltanto nell’istante significa non ragionare sulle conseguenze. Soprattutto, essere incastrati nel presente, senza riuscire a vedere oltre, ha un effetto: non imparare dai propri errori. Come queste creature, non possiamo che vivere il presente, ma le azioni di oggi riverberano su ciò che sarà domani. Tutte, dalla più piccola alla più grande”.

“Uno squarcio che si apre su un mondo parallelo contemporaneamente primitivo e postumo. – si legge nella motivazione della giuria del Premio Scenario Infanzia 2022 – Il tema viscerale della fame diventa racconto materico di una dimensione aliena ma familiare che raccoglie il pubblico di ogni età. La naturale lentezza dell’agricoltura e la velocità della produzione industriale sono motori narrativi che coinvolgono la sensorialità dello spettatore chiamato a vedere, gustare, annusare, toccare e ascoltare in un rito senza tempo. “Nunc” è una stratificazione di linguaggi messi in campo con consapevolezza da un collettivo affiatato di artisti artigiani che ci interroga sulle conseguenze che le nostre azioni innescano nella storia. L’assenza della parola e la presenza di una drammaturgia complessa, che investe suono, spazio maschere e oggetti, precipita un seme poetico nelle radici della tradizione e germoglia in un esito inedito che diverte senza consolare2.

La compagnia BRAT si occupa di teatro popolare, inteso come specchio critico della realtà, come fatto culturale e come mezzo per valorizzare l’essere umano. Un teatro, basato sulla condivisione e sul dialogo costante con il pubblico e sul concetto di artigianato artistico in cui arte e mestiere si incontrano.