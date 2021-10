Enzo Iacchetti nell’ex chiesa del Carmine: “Non sopporto chi non si vaccina”

“Chi non si vaccina è un nemico, senza rispetto per i tanti, troppi morti a causa del Covid”. Enzo Iacchetti, comico e conduttore televisivo, prende una posizione netta contro i no-vax: “Si tratta di violenti, che ignorano le centinaia di migliaia di vite scomparse a causa del virus. Ho scoperto che ci sono persone di questo tipo che non meritano la mia amicizia”.

Lo ha detto sabato pomeriggio, 16 ottobre, nell’ex chiesa del Carmine di Piacenza, presentando la sua ultima opera “Non è un libro”, un insieme di appunti e pensieri raccolti un anno e mezza fa, nel periodo di massime restrizioni anti-contagio, nella solitudine delle mura domestiche. Il volume non ha una casa editrice né un prezzo di copertina, allo scopo di devolvere il cento per cento degli incassi alla Croce Rossa.

L’iniziativa nell’ex chiesa del Carmine è nata dall’attenzione verso il sociale da parte di tre amici piacentini: i medici Greta Gregori e Nicola Arcelli insieme a Fabio Barabaschi.