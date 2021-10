Festival della cultura tecnica, le iniziative piacentine fino al 16 dicembre: il programma

Piacenza aderisce per il quarto anno consecutivo al Festival della cultura tecnica, la rassegna dedicata alla valorizzazione della cultura tecnica e scientifica in ambito scolastico, formativo e professionale. Da oggi al 16 dicembre 2021 il programma torna a rivolgersi a studenti, famiglie, cittadini, imprese e istituzioni con una ricca proposta di iniziative dedicate al tema “Istruzione di qualità”, obiettivo dell’Agenda ONU 2030: la volontà è quella di facilitare una riflessione costruttiva e partecipata su competenze e abilità da promuovere per una scuola e una società all’altezza delle sfide che verranno.

IL PROGRAMMA COMPLETO

La Provincia di Piacenza, in collaborazione con l’Ufficio scolastico e il Comune, ha coordinato una rete di soggetti pubblici e privati per realizzare gli eventi del ricco calendario piacentino.