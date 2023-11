Festival della Cultura Tecnica, la presidente Patelli: “Consapevolezza nelle scelte”

Sono il Festival dell’orientamento in ingresso (per studenti e studentesse delle terze medie piacentine) e il Festival dell’orientamento in uscita (per ragazze e ragazzi delle scuole superiori piacentine) ad aver fortemente contribuito alla serie di novità che hanno caratterizzato l’edizione 2023 del Festival della Cultura Tecnica: presenti, nei diversi momenti della “tre giorni” dell’orientamento che si conclude oggi, i desk organizzati da scuole superiori, centri di formazione professionali di Piacenza e provincia, istituti linguistici, università, istituti di formazione post-diploma e centri di formazione professionali.

Ad organizzare entrambi i Festival dell’orientamento (in collaborazione con Città Metropolitana di Bologna, Comune di Piacenza, Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna-Piacenza, Piacenza Orienta e Laboratori Aperti) è stata la Provincia di Piacenza, che ha anche coinvolto e coordinato – in collaborazione con l’Ufficio Scolastico ed il Comune di Piacenza – l’ampia rete di soggetti pubblici e privati protagonista degli eventi del ricco calendario piacentino del Festival della Cultura Tecnica, l’ormai consueta rassegna dedicata alla valorizzazione della cultura tecnica e scientifica in ambito scolastico, formativo e professionale.

A far visita alle due location del Festival dell’orientamento in uscita – prima al Laboratorio Aperto di Piacenza nell’ex Chiesa del Carmine e poi all’Auditorium Sant’Ilario – è intervenuta nella mattinata di oggi anche la presidente della Provincia di Piacenza Monica Patelli, insieme all’assessore alle politiche educative del Comune di Piacenza Mario Dadati.

Presenti anche Giorgia Babini dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Parma e Piacenza (accompagnata da alcuni componenti della Consulta provinciale degli studenti di Piacenza), Silvia Mallozzi (referente orientamento per il II ciclo per l’Ufficio Scolastico Provinciale di Parma e Piacenza) e la dirigente scolastica del Liceo Respighi Elisabetta Ghiretti per Piacenza Orienta.

“Le scelte che riguardano il futuro dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze – ha sottolineato la presidente Patelli – devono poter essere fatte con la maggior consapevolezza possibile, perché sono un momento fondamentale nel percorso di crescita e di vita delle nuove generazioni. Le iniziative messe in campo in questo senso sono di alto profilo, sia per l’oggettiva valenza e le diverse novità del programma sia per la efficace collaborazione inter-istituzionale che ne ha reso possibile il successo”.