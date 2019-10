Parte con “Magia del futuro” il Festival della cultura tecnica

In Sant'Agostino

Si apre questa mattina in Sant’Agostino, sullo Stradone Farnese, il Festival della Cultura tecnica, che coinvolge in oltre 200 appuntamenti 8 province dell’Emilia Romagna: oltre a Piacenza, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini.

Il Festival della Cultura tecnica di Piacenza si rivolge a studenti, famiglie, cittadini, imprese e istituzioni con un calendario di 34 iniziative, in programma dal 18 ottobre al 18 dicembre, utili a valorizzare i percorsi scolastici, formativi e professionali in ambito tecnico-scientifico e, più in generale, dare spazio all’arte del saper fare e alle connessioni virtuose tra il fare e il pensare.

L’evento 2019, dal titolo “Tecnica: magia del futuro” (coordinato dalla Provincia di Piacenza, in collaborazione con il Comune di Piacenza e l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna) offre due giornate per un viaggio istruttivo e divertente nel mondo della tecnica e della scienza.

Programma eventi collaterali

Programma Tavola Rotonda