Torna il “Festival della Cultura Tecnica”: innovazione e tecnologia

Da non perdere gli appuntamenti piacentini in programma da mercoledì 23 ottobre a venerdì 20 dicembre, con l’iniziativa del Festival della Cultura Tecnica che torna ad animare la provincia di Piacenza per il settimo anno consecutivo. L’iniziativa è rivolta soprattutto alle scuole, agli enti di formazione, alle imprese e a tutti coloro coinvolti nel mondo della ricerca e dell’innovazione con lo scopo di valorizzare la tecnica, la tecnologia e la scienza come competenza di cittadinanza.

IL FOCUS SULL’OBIETTIVO 9 DELL’AGENDA ONU 2030

Il focus tematico su cui verteranno gli incontri piacentini del Festival 2024 in programma sarà sull’Obiettivo 9 dell’Agenda ONU 2030 “Imprese, innovazione, infrastrutture”. Il progetto, iniziato nelle edizioni precedenti (sempre ispirate all’Agenda ONU 2030) verte ad aprire una riflessione sul rapporto tra innovazione tecnologica e diritti/doveri del cittadino e delle organizzazioni nel territorio.

DOVE NASCE IL FESTIVAL E su COSA VERTE

Il festival nasce a Bologna nel 2014 e torna, anche quest’anno, ad appassionare studenti, famiglie, cittadini, imprese e istituzioni con il tema principale del progetto “Verso una tecnologia partecipata”. Le iniziative proposte sono volte a far riflettere sulla creazione di un sistema equo e inculsivo attraverso lo stimolo di una riflessione sui saperi integrati.

Il calendario piacentino e il ruolo della Provincia

L’organizzazione nel territorio piacentino, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale, ha richiesto il coinvolgimento e il coordinamento di una rete di soggetti, pubblici e privati, per la realizzazione dei numerosi eventi previsti dal calendario. Lo scopo è quello di generare riflessioni e confronti sulle esperienze, per immaginare nuove connessioni tra il fare e il pensare, partendo dall’ambito tecnico-scientifico.

Ritorna la kermesse provinciale dell’orientamento

Giovedì 21 e venerdì 22 novembre si terrà l’incontro volto a semplificare la scelta d’orientamento per gli studenti del secondo ciclo d’istruzione, dove questi ultimi mostreranno la loro offerta formativa al pubblico (ovvero alle scuole medie della provincia di Piacenza a cui è rivolto l’incontro) con l’obiettivo di fornire dati utili per una scelta formativa consapevole per i più giovani. Date importanti anche per il ritorno della kermesse, la festa annuale della parrocchia, presso l’ex Chiesa del Carmine (Piazza Casali, 10 – Piacenza) dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

lezione aperta su cyberbullismo e sicurezza digitale

“Bullismo? Ti rimbalzo!” è il titolo della prima lezione aperta dedicata alla prevenzione del cyberbullismo e all’importanza della sicurezza digitale, che si terrà martedì 12 novembre presso la Cappella Ducale di Palazzo Farnese (Piazza Cittadella 29, Piacenza) dalle ore 10:00 alle ore 12:00 ed è organizzata da Synergie Italia e Fondazione Carolina con la collaborazione della Provincia e del Comune di Piacenza (per informazioni: [email protected]).

L’evento è in collaborazione con: Comune di Piacenza, Ufficio Scolastico Provinciale, Laboratorio Aperto Piacenza, Liceo Gioia, Liceo Respighi,, Liceo Colombini, IS Tramello-Cassinari, ISII Marconi, IS Romagnosi-Casali, IS Raineri-Marcora, Istituto tecnico commerciale di Bobbio, Polo Volta, Polo Mattei, Tutor, Endofap, CNA formazione, Tadini, Enaip, Scuola Edile, Centro culturale italo-tedesco di Piacenza. Per maggiori informazioni: [email protected]