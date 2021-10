Due ore tra moda e cinema, studenti immersi nel workshop del Premio Cat

Si è svolto on line per motivi legati a salute e sicurezza il primo workshop del Premio Cat 2021, progetto organizzato da Cinemaniaci Aps e dedicato al critico cinematografico di Libertà Giulio Cattivelli, ma questo non ha smontato l’entusiasmo di Ilaria Floreano che, accompagnata da Piero Verani, per quasi due ore ha appassionato gli studenti con il suo tour poppeggiante tra moda e cinema.

L’appuntamento con il prossimo workshop è fissato per venerdì 29 ottobre alle 11.00 sempre al Liceo Gioia, dove Michele Guerra parlerà del cinema di Bernardo Bertolucci. Per chi invece volesse cimentarsi con la scrittura critica prosegue il concorso di recensioni rivolto a ragazzi tra i 16 e i 26 anni, che si chiuderà l’11 novembre (info al sito cinemaniaci.org),

Il Premio Cat è promosso da Fondazione di Piacenza e Vigevano, Regione Emilia Romagna con Arci per il progetto Polimero e Fondazione Donatella Ronconi Enrica Prati.