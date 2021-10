Celebrazioni per i 900 anni della cattedrale, il protocollo. Aperto a nuove sottoscrizioni

E’ stato firmato nella mattinata di venerdì 29 ottobre un protocollo che coinvolge le principali istituzioni piacentine – Comune di Piacenza, la Camera di Commercio e la Fondazione di Piacenza e Vigevano – per le celebrazioni dei 900 anni della cattedrale di Piacenza. In programma eventi culturali, teatrali, di arte e musica, e e di studio della cattedrale. Un protocollo aperto, che – come ai tempi della costruzione dell’edificio sacro coinvolse le corporazioni dei mestieri – oggi auspica di nuovo il coinvolgimento delle associazioni di categoria, pubbliche e private.

