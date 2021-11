Addio a Francesco Cacciatore, scomparso nella notte. Fu vice sindaco di Piacenza

Addio a Francesco Cacciatore. Il noto uomo politico piacentino aveva 63 anni ed è mancato nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 novembre, a causa di una malattia. Laureato in economia e commercio, era un dirigente dell’ente della Provincia di Piacenza ed era da poco in pensione.

Già vicesindaco di Piacenza nella giunta Reggi, Cacciatore si era candidato alle primarie del Pd piacentino nel 2017, per poi rinunciare alla corsa a causa della incompatibilità con il suo ruolo nell’ente di via Garibaldi. Era stato in lista anche per la Camera come rappresentante di “Liberi e Uguali”.

Uomo sportivo, in gioventù aveva anche militato tra le fila del Piacenza Calcio come portiere. Lascia la moglie e due figli.