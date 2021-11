L’ultimo saluto a Francesco Cacciatore. “Grande perdita, vuoto difficile da colmare”

“Una perdita grande per la città che sarà molto difficile colmare. Perché se in politica nessuno è indispensabile, penso che di persone che saranno in grado di lasciare lo stesso carisma difficilmente se ne troverà un’altra”. Sono le parole dell’avvocato Paolo Fiori che ha tenuto una breve orazione alla cerimonia di commiato di Francesco Cacciatore, già ex vice sindaco di Piacenza, scomparso lunedì 8 novembre all’età di 63 anni. Nonostante la grave malattia, Cacciatore si era impegnato fino a poche settimane fa nell’attività politica. Era attualmente segretario provinciale di Art. 1. La sua scomparsa è stata accompagnata da un vasto cordoglio, non soltanto nel mondo politico.

Il rito si è svolto nel pomeriggio di mercoledì 10 novembre alla casa funeraria Porta del Cielo, al quale hanno partecipato circa 300 persone, tra le quali numerosi volti noti della sinistra piacentina di oggi e di ieri, che hanno conosciuto Cacciatore nei suoi quasi trent’anni di attività politica.