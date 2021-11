All’università Cattolica ecco l’opera “Vive” di Xerra: al centro ricerca, studio e fede

Inaugurata l’opera “Vive” dell’artista William Xerra all’università Cattolica di Piacenza. Il quadro è ospitato nel campus cittadino nell’ambito della rassegna “Nulla dies sine linea” – letteralmente “Nessun giorno senza una linea” – che coinvolge tutte le sedi dell’ateneo, mettendo al centro studio, ricerca e fede. Un itinerario che dal 2017, ogni anno, dà vita a una mostra di arte contemporanea negli spazi didattici, coinvolgendo come curatori gli studenti.

Presente, stamattina, anche monsignor Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale della Cattolica.

L’INIZIATIVA IN TUTTE LE SEDI DEL CAMPUS – In occasione del centenario dell’ateneo, le sedi di Brescia, Piacenza, Cremona e Roma ospitano ognuna il lavoro di un artista che ha un particolare legame con la città. Il tema scelto, “Nulla dies sine linea”, valorizza lo spazio universitario come il luogo dove studio, ricerca e fede si intrecciano e convivono, a costituire le fondamenta della comunità. Infatti, il titolo si riferisce al pittore Apelle che solo con il costante esercizio giornaliero aveva raggiunto la perfezione. Allo stesso modo, con la costanza nello studio, la perseveranza nella ricerca e l’applicazione quotidiana al bene, l’Uuiversità Cattolica forma persone capaci di pensiero critico. Gli studenti che hanno curato la mostra hanno chiesto ai quindici artisti contemporanei coinvolti di tracciare una linea fra il passato e il futuro dell’università, applicando l’estro creativo al tema dell’esercizio quotidiano in quanto valore fondante dell’istituzione. Gli artisti coinvolti nel progetto sono Matteo Attruia, Gabriella Benedini, Filippo Berta, Giuseppe Buffoli, Letizia Cariello, Bruna Esposito, Francesca Ferreri, Armida Gandini, Marco Grasso, Caterina Morigi, Barbara Nahmad, Luca Pozzi, Alice Schivardi, Ivan Tresoldi, William Xerra.

Ognuno degli artisti è stato seguito personalmente da uno o più degli studenti-curatori: Davide Amata, Arianna Sobilia Blancato, Giulia Corsaro, Maria Rita Dedè, Elena De Panfilis, Monica Di Matteo, Leonardo Dolce, Francesca Fimeroni, Maria Vittoria Mondini, Anita Papa, Filippo Rachelli, Marco Tariello, Letizia Tremolada.