“Settimana del dono”: incontri ed eventi alla Cattolica dal 2 al 6 ottobre

Si torna a celebrare il dono, nei campus di Piacenza e Cremona dell’Università Cattolica.

Dal 2 al 6 ottobre un ricco parterre di incontri, momenti di riflessione ed eventi culturali si susseguiranno negli spazi dell’università, legati dal fil rouge del dono inteso come valore imprescindibile “La settimana del dono è un progetto della sede di Piacenza e Cremona della Cattolica che è stato capace di crescere negli anni, ampliandosi di fatto su tutto l’anno accademico, oggi punteggiato da iniziative legate da questo essenziale fil rouge” spiega il coordinatore dell’iniziativa su Piacenza professor Paolo Rizzi. Fortemente voluta dalle tre facoltà della sede, la settimana si propone come un’occasione per riflettere sul dono inteso come componente irrinunciabile del vivere contemporaneo: “Il dono è essenziale nella vita di tutti e questo lo sappiamo: nella vita della famiglia, nell’amicizia, sul lavoro; però è sempre più richiesto anche dall’economia che oggi più che mai ha bisogno di andare oltre la mera competitività. Abbiamo bisogno di dosi di solidarietà maggiore, di fiducia, di reciprocità in ogni settore del nostro vivere”.

Luogo fulcro del programma settimanale sarà, a Piacenza, la Piazzetta di Economia, dove dal 2 ottobre saranno allestiti i desk informativi sul volontariato, a cura di CVS Emilia. Sempre lunedì 2, alle 15.30, si terrà l’inaugurazione della Mostra fotografica “Scatti di Dono” mentre la sera, alle 18, si darà spazio alla presentazione del libro “Nel cuore di Piacenza”.

Da segnalare poi l’incontro del 4 ottobre con Francesco Messori, fondatore e capitano della Nazionale amputati che interverrà su “il dono del tempo”.

Accanto ai momenti plenari, in cui si rifletterà sulla componente del dono nella vita economica e sociale, agroalimentare e formativa, anche in aula, durante le lezioni, testimoni, esperti e docenti declineranno i loro interventi sul valore del donare e del donarsi.

Insieme alla riflessione culturale, la settimana del dono propone anche forme di sperimentazione attiva del dono, attraverso gli incontri con i rappresentanti delle associazioni del dono (Avis, Aido, Admo) e “ingaggi” personali con realtà sociali del territorio che ospiteranno alcuni studenti per provare in prima persona cosa vuol dire dare un po’ del proprio tempo per aiutare chi sta male ed essere davvero “prossimo” per qualcuno.

E per ricordare che anche la natura è un dono il 6 ottobre, alle 13, si terrà l’inaugurazione del settimo filare del frutteto della sede di Piacenza, preceduta dall’ “incursione” musicale della Marching Band, che si esibirà dalle 12.30 alle 13.00.

In entrambi i campus la chiusura della settimana sarà affidata alle performance artistiche: a Piacenza, la Piazzetta di Economia ospiterà alle 17.30 il concerto dell’orchestra del Liceo Respighi, mentre a Cremona si potrà ammirare lo spettacolo di danza Verso il Paese dei Balocchi, alle ore 18 presso il Corpo aule.

EVENTI SETTIMANA DEL DONO

SPAZI DI RIFLESSIONE SETTIMANA DEL DONO