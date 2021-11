“L’eccidio di Strà”: dibattito con Mariani alla cooperativa Infrangibile

Dibattito di storici sul terribile eccidio di Strà di Nibbiano. Se ne parlerà domani, venerdì 19 novembre, alla cooperativa dell’Infrangibile di via Alessandria 16. Per l’occasione Ermanno Mariani, giornalista di Libertà presenterà alle 18.30 il suo libro “L’eccidio di Strà” per le edizioni Parallelo 45. Lo affiancheranno nel dibattito gli storici Iara Meloni e Franco Sprega. Seguirà il concerto di Erica Opizzi e Antonio Amodeo “canti partigiani” previsto per le 21.30. A Strà il 30 luglio del 1944 durante la guerra civile che vide contrapposti partigiani a fascisti e tedeschi, furono sterminate nove persone fra anziani, donne a un bambino di soli due anni. Gli autori materiali dell’eccidio furono tedeschi e fascisti, ma individualmente i responsabili non sono mai stati identificati. Molte furono le inchieste portate avanti a partire dal 1945 e l’ultima tuttora in corso, aperta nel 2019 dalla procura militare di Verona, perché le stragi sono un delitto non prescrittibile.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà