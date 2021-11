Fiera Fivi a Piacenza Expo: è marchigiano il vignaiolo indipendente 2021

Dopo l’affollatissima giornata inaugurale di ieri, tanti visitatori anche oggi a Piacenza Expo per la decima edizione del Mercato dei vini Fivi (i vignaioli indipendenti).

In mattinata è stato eletto e premiato il vignaiolo dell’anno: è il marchigiano Ampelio Bucci, tra i pionieri della Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, erede di una famiglia che si occupa di agricoltura dal 1700, considerato nell’ambiente un autentico faro per il Verdicchio, nonché docente di marketing avverso alle mode.

E’ stato insignito del premio intitolato a Leonildo Pieropan (il padre della denominazione Soave scomparso nel 2018) dal sottosegretario all’Agricoltura Gianmarco Centinaio.

Domani ultimo giorno, dalle 10.00 alle 18.00, con focus e degustazioni della Federazione Italiana Olivicoltori Indipendenti dalle 11.00 alle 12.30.