Echi dal Medioevo. Ricordavano le battaglie ma scordavano la propria età

Per un uomo del medioevo non era scontato conoscere la propria età e neppure sapere in quale anno si trovasse a vivere. A parte notai e cronisti, che queste cose le sapevano per mestiere, l’uomo comune non ne teneva il conto. C’erano altri modi per fissare nella memoria lo scorrere del tempo. Quali fossero lo possiamo scoprire leggendo le deposizioni rese dai testimoni durante le cause giudiziarie.

FOTO: La temperanza raffigurata nell’”Allegoria del buongoverno” di Ambrogio Lorenzetti, Palazzo Pubblico di Siena

Podcast di Giacomo Nicelli. Editing e sound design Matteo Capra.