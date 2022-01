Liceo Gioia, torna la rassegna “Visioni”: ospite anche Davigo. Il calendario

Anche quest’anno il liceo Gioia di Piacenza propone un nuovo ciclo di incontri del caffè letterario dal titolo “Visioni. Insegnare ad abitare il presente”, giunto alla quinta edizione. Rivolto a studenti, docenti e cittadini, la rassegna è l’occasione per riflettere su importanti temi dell’attualità con ospiti d’eccezione: il magistrato Piercamillo Davigo, lo storico Giovanni De Luna, Giuseppe Costanza, autista di Giovanni Falcone, Riccardo Noury, Amnesty di International, gli scrittori Stefano De Bellis e Edgardo Fiorillo, e Donatella Scardi di Telefono Rosa Piacenza. Le iniziative saranno trasmesse sulla piattaforma online Teams e sono valide per la formazione degli insegnanti e per i crediti scolastici degli studenti.

Ecco, di seguito, il calendario degli appuntamenti: Piercamillo Davigo, magistrato, il 28 gennaio alle ore 15; Giovanni De Luna, storico, università di Torino, l’11 febbraio alle ore 15; Giuseppe Costanza, autista di Falcone, il 18 febbraio alle ore 15; Riccardo Noury, Amnesty International Italia, il 25 febbraio alle ore 15; Stefano De Bellis e Edgardo Fiorillo, scrittori, il 4 marzo alle ore 15; infine Donatella Scardi, associazione “La Città delle Donne”, l’11 marzo 2022 alle ore 15.